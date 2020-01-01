Олеся Максименко
В кинотеатре «Кристалл» в Перми горела подземная парковка
Погибших и пострадавших нет
В субботу, 25 сентября, в 15:13 в ГУ МЧС по Пермскому краю поступило сообщение о возгорании в кинотеатре «Кристалл», сообщают в пресс-службе ведомства.
Горели коробки на стеллажах на подземной парковке кинотеатра. Пожар удалось потушить за 12 минут. Общая площадь возгорания составила 2 кв. м.
Из здания эвакуировали 260 посетителей и сотрудников, в том числе — 20 детей. Погибших и пострадавших, к счастью, нет.
Сотрудники МЧС устанавливают причины произошедшего.
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