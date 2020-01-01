Олеся Максименко Назначен исполняющий обязанности главы СУ СКР по Пермскому краю Им стал заместитель Сергея Сарапульцева Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В субботу, 25 сентября, на церемонии прощания с руководителем Следственного управления СКР по Пермскому краю Сергеем Сарапульцевым его заместитель Дмитрий Анащенко был представлен как и.о. главы регионального СКР, сообщает 59.ru.

О смерти Сергея Сарапульцева стало известно 23 сентября. Он совершил самоубийство. Тело полковника нашли в его коттедже. По этому факту в центральном аппарате СКР начали процессуальную проверку.

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