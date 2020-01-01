Елена Синица
Гендиректора «Лукойла» и «Метафракса» отказались от депутатских мандатов краевого парламента
Решение о передаче мандатов примет региональный избирком
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Руководители ООО «Лукойл-Пермь» Олег Третьяков и ПАО «Метафракс» Владимир Даут написали в краевой избирком заявления об отказе от депутатских мандатов нового созыва Заксобрания. Об этом сообщается в телеграм-канале «Единой России».
Мандаты переходят следующим кандидатам-списочникам из группы.
Решение о передаче мандатов принимает избирательная комиссия края.
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