Елена Синица

Гендиректора «Лукойла» и «Метафракса» отказались от депутатских мандатов краевого парламента

Решение о передаче мандатов примет региональный избирком

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Олег Третьяков

Олег Третьяков
  Константин Долгановский

Руководители ООО «Лукойл-Пермь» Олег Третьяков и ПАО «Метафракс» Владимир Даут написали в краевой избирком заявления об отказе от депутатских мандатов нового созыва Заксобрания. Об этом сообщается в телеграм-канале «Единой России».

Мандаты переходят следующим кандидатам-списочникам из группы.

Решение о передаче мандатов принимает избирательная комиссия края.

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