Елена Синица В Прикамье выявлено 465 новых случаев заражения COVID-19 В числе заболевших 84 ребёнка Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 465 новых случаев заражения COVID-19. Из новых заболевших 58 человек лечатся в больницах, 407 — на дому, под наблюдением врачей.

В числе новых инфицированных 185 пациентов мужского пола, 280 — женского. Также среди заболевших 84 ребёнка.

В возрасте от 15 до 29 лет заболело 65 человек, от 30 до 49 лет — 116 человек, 118 в возрасте 50 — 64 и 82 человека старше 65 лет. Круг контактировавших лиц определён.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 98 706.

В больницах края сейчас находится 3457 человек, из которых 166 подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободного коечного фонда от фактически развёрнутого составляет 16, 8%.

За эти же сутки выздоровело 462 человека, умерло — 28

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