Елена Синица Депутаты от «Единой России» избрали руководителя фракции в краевом парламенте Выбрали и руководителя фракции в гордуме Поделиться Поделиться Твитнуть

Избранные в краевой парламент депутаты партии «Единая Россия» сформировали состав фракции и выбрали её руководителя. Им стал депутат Юрий Борисовец. Об этом сообщает telegram-канале партии.

Руководителем фракции в гордуме единогласно выбран Василий Кузнецов.

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