Елена Синица
Депутаты от «Единой России» избрали руководителя фракции в краевом парламенте
Выбрали и руководителя фракции в гордуме
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Избранные в краевой парламент депутаты партии «Единая Россия» сформировали состав фракции и выбрали её руководителя. Им стал депутат Юрий Борисовец. Об этом сообщает telegram-канале партии.
Руководителем фракции в гордуме единогласно выбран Василий Кузнецов.
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