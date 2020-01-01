Елена Синица В Перми оправдали чиновницу по делу о смерти человека от укусов бездомных собак Ольга Муравьёва свою вину отрицала категорически Поделиться Поделиться Твитнуть

Ленинский районный суд оправдал начальника отдела городской среды, природопользования и организационной работы городского управления экологии и природопользования Ольгу Муравьёву. Об этом в соцсетях сообщила её адвокат Ольга Бедерсон.

Напомним, что Муравьёву обвиняли в халатности, повлёкшей по неосторожности смерть человека.

Как напоминает «Коммерсант-Прикамье», следствие считало, что из-за её бездействия в Мотовилихинском районе возникла критическая ситуация с численностью безнадзорных собак. В результате чего, в марте 2020 года животные загрызли насмерть местную жительницу.

Сама Муравьёва свою вину категорически отрицает. По ее мнению, в силу своих должностных обязанностей она не должна была заниматься данным вопросом.

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