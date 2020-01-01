Краевой парламент нового созыва начал работу Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Состоялось рабочее совещание депутатов Законодательного Собрания Пермского края четвертого созыва. Парламентарии определили состав организационного комитета и дату первого пленарного заседания.

Совещание началось с минуты молчания в связи с трагедией в Пермском государственном национальном исследовательском университета 20 сентября.

Главный вопрос повестки совещания – образование организационного комитета. В его состав вошли 9 депутатов по принципу пропорционального представительства партий: Александр Бойченко («Единая Россия»), Вячеслав Григорьев («Единая Россия»), Сергей Ветошкин («Единая Россия»), Александр Буторин («Единая Россия»), Ксения Айтакова («КПРФ»), Олег Постников («ЛДПР»), Вероника Куликова («СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ») и Денис Шитов («Новые люди»). Согласно регламенту в состав оргкомитета также вошел спикер предыдущего созыва краевого парламента Валерий Сухих.

Члены оргкомитета сформировали проект повестки первого пленарного заседания Законодательного Собрания и определили дату проведения. Оно запланировано на следующий четверг, 30 сентября. Депутатам предстоит выбрать спикера нового состава краевого парламента, а также представителя от Законодательного Собрания Пермского края в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Валерий Сухих призвал коллег настроиться на серьезную и конструктивную работу: «Организационные вопросы необходимо решить в октябре, в сжатые сроки. Впереди принятие бюджета Пермского края. Обращаюсь к вам с просьбой спланировать свои графики с учетом мероприятий Законодательного Собрания . Это очень важно», - обратился спикер к коллегам в конце совещания.





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