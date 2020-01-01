Елена Синица
После спасательной операции на Эльбрусе госпитализирован пермский альпинист
В группе из 19 человек пятеро погибли
В ночь на 24 сентября сотрудники главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике провели операцию по поиску и спасению группы альпинистов на горе Эльбрус. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Спасены 14 человек. Их эвакуировали на поляну Азау и передали медикам. Ещё пять альпинистов погибли.
По данным телеграм-канала Mash, в составе группы были два жителя Перми: Сергей Попов и Ольга Попова. В списке погибших их нет, Сергей Попов значится в списке госпитализированных.
Отмечается, что к спасательным работам привлекли 69 человек и 16 единиц техники.
Операция проводилась в сложных погодных условиях: порывы ветра до 40–70 м/с, сильные осадки в виде мокрого снега, температура воздуха до -20°C и видимостью не более одного метра.
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