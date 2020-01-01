Елена Синица Секретарь ЦК КПРФ получит мандат депутата Госдумы по региональной группе Прикамья и Удмуртии Это позволит сделать работу плодотворнее, считает Ксения Айтакова Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Секретарь ЦК КПРФ Мария Дробот получит мандат депутата Госдумы по региональной группе Пермского края и Удмуртии. Об этом сообщила первый секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова в прямом эфире в Instagram 23 сентября.

«Теперь уж точно качественная работа в Пермском крае, с поддержкой депутата Госдумы, у нас будет совсем на другом уровне. В законодательном плане у нас также будет плодотворнее деятельность»





Напомним, ранее партия КПРФ распределила мандаты депутатов в Пермскую городскую думу.

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