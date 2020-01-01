Елена Синица
В КПРФ распределили мандаты в Пермской гордуме
Представлять партию будут пять человек
Крайком КПРФ распределил мандаты депутатов Пермской городской думы. Об этом сообщила первый секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова на своей странице в Facebook.
Так, представлять партию в гордуме будут пять человек:
— Сергей Стенно (18-й одномандатный округ);
— Илья Власов (муниципальная группа № 8 );
— Геннадий Сторожев (муниципальная группа № 5);
— Николай Гилёв (муниципальная группа № 10);
— Сергей Медведев (муниципальная группа № 9).
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