Елена Синица В КПРФ распределили мандаты в Пермской гордуме Представлять партию будут пять человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Крайком КПРФ распределил мандаты депутатов Пермской городской думы. Об этом сообщила первый секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова на своей странице в Facebook.

Так, представлять партию в гордуме будут пять человек:

— Сергей Стенно (18-й одномандатный округ);

— Илья Власов (муниципальная группа № 8 );

— Геннадий Сторожев (муниципальная группа № 5);

— Николай Гилёв (муниципальная группа № 10);

— Сергей Медведев (муниципальная группа № 9).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.