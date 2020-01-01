Андрей Стрельцов «Молот» потерпел второе поражение в чемпионате ВХЛ На выезде пермская хоккейная дружина уступила красноярскому «Соколу» Поделиться Поделиться Твитнуть

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Хоккеисты «Молота» в регулярном чемпионате ВХЛ уступили в Красноярске местному «Соколу» со счётом 2:3.

Это второе поражение пермской команды за восемь игр. У «молотобойцев» отличились Руслан Шайхулов и Денис Цыганов. В ходе выездной серии подопечные Альберта Логинова взяли половину возможных очков.

Теперь «Молот» проведёт серию домашних игр, которая начнётся 29 сентября матчем против ХК «Рубин» (Казань).

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