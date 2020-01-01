Олеся Максименко Коронавирус обнаружен в 29 муниципалитетах Пермского края Столица региона вновь в лидерах по количеству заболевших Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За минувшие сутки в Прикамье выявлен 461 новый случай заболевания коронавирусом. 311 из инфицированных — жители Перми, 37 — Березников, 17 — Соликамского округа.

В Пермском районе — 12 заразившихся, в Осинском округе — 11, в Чайковском — 10, в Октябрьском и Юсьвинском округах — по семь, в Красновишерском — пять, в Берёзовском округе и Кунгуре — по четыре, в ЗАТО Звёздный, Кудымкарском, Краснокамском, Лысьвенском и Чердынском округах — по три, в Кудымкаре, Кунгурском районе, Уинском, Горнозаводском, Гремячинском, Суксунском, Чернушинском и Чусовском округах — по два.

В Губахе, Юрлинском, Верещагинском, Добрянском и Нытвенском округах поставлено по одному диагнозу COVID-19.

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