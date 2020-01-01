Мария Сыропятова Индекс промпроизводства за месяц вырос в Пермском крае на 2,3% Поделиться Поделиться Твитнуть

Индекс промышленного производства за первые восемь месяцев 2021 года вырос на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Пермьстат.

При этом, в августе по отношению к июлю 2021 года его рост составил только 2,3%.

В августе по отношению к июлю 2021 года индекс промпроизводства в добыче полезных ископаемых вырос на 3,1%, а в обрабатывающих производствах — на 3,1%.

В электроснабжении, обеспечении водой и газом наоборот произошло снижение на 10,6%. В водоснабжении, водоотведении и вывозе мусора также зафиксировано снижение на 13,5%.

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