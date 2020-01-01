Мария Сыропятова Реальная зарплата в Пермском крае за месяц выросла на 1,2% Поделиться Поделиться Твитнуть

В среднем номинальная начисленная заработная плата в июле 2021 года в Пермском крае составила 43,1 тыс руб., что на 7,6% больше уровня июня 2021 года. Об этом сообщает Пермьстат. При этом, рост реальной заработной платы составил месяц к месяцу 1,2%.

В статистическом ведомстве отмечают, что среди представителей разных профессий отмечается существенные различия в заработной плате и динамике её роста.

Самая высокая номинальная начисленная зарплата в июле 2021 года в Пермском крае была у работников сферы информации и связи, в среднем она составляла 68,4 тыс. руб. В июле по отношению к июню зарплата в этой сфере приросла на 18,4%.

На втором месте по уровню заработков работники связанные с добычей полезных ископаемых, они в среднем получают 66 тыс. руб. (+9%).

На третьем – работники сферы финансов и страхования с показателем 64,4 тыс руб. (+8,3%).

Меньше всего в Пермском крае получают в образовании, в среднем – 22,5 тыс руб. (-1,1%), в гостиничном бизнесе и общепите – 24,6 тыс руб. (+40,3%), а также в административной деятельности – 27,2 тыс руб. (+6,2%).

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