Елена Синица
В институте культуры из-за случаев COVID-19 на «дистант» переведены две группы
В каждой из них по одному заболевшему
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В Пермском институте культуры из-за выявленных случаев COVID-19 на дистанционное обучение переведены две группы. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе вуза.
В пресс-службе уточнили, что обе группы обучались на факультете «Культурологии и социально-культурных технологий». В каждой из групп по одному заболевшему.
Планируется, что группы вернутся к очному обучению 30 сентября.
Напомним, ранее из-за случаев COVID-19 на «удалёнку» переводилось 20 групп Пермского политеха.
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