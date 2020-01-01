Елена Синица В институте культуры из-за случаев COVID-19 на «дистант» переведены две группы В каждой из них по одному заболевшему Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском институте культуры из-за выявленных случаев COVID-19 на дистанционное обучение переведены две группы. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе вуза.

В пресс-службе уточнили, что обе группы обучались на факультете «Культурологии и социально-культурных технологий». В каждой из групп по одному заболевшему.





Планируется, что группы вернутся к очному обучению 30 сентября.





Напомним, ранее из-за случаев COVID-19 на «удалёнку» переводилось 20 групп Пермского политеха.

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