В Пермский край на три дня пришло бабье лето До выходных будет солнечно, а температура воздуха поднимется до +15 градусов Поделиться Поделиться Твитнуть

«По зелёной Хохловкой макушке»

В ближайшие три дня в Пермском крае ожидается относительно теплая погода. В дневные часы температура будет подниматься до отметки +15 градусов. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на авторов проекта «Метеоролог и я».

При этом в четверг и пятницу установится солнечная погода, а в субботу, 25 сентября, ожидаются дожди.

Следующая неделя, по предварительным прогнозам, начнётся с похолодания. Температура упадёт в среднем на 4-5 градусов.

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