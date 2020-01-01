В Пермский край на три дня пришло бабье лето
До выходных будет солнечно, а температура воздуха поднимется до +15 градусов
В ближайшие три дня в Пермском крае ожидается относительно теплая погода. В дневные часы температура будет подниматься до отметки +15 градусов. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на авторов проекта «Метеоролог и я».
При этом в четверг и пятницу установится солнечная погода, а в субботу, 25 сентября, ожидаются дожди.
Следующая неделя, по предварительным прогнозам, начнётся с похолодания. Температура упадёт в среднем на 4-5 градусов.
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