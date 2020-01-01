Единороссы приняли решение о создании фракций в Заксобрании края и Пермской гордуме Их могут возглавить Юрий Борисовец и Василий Кузнецов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Президиум регионального политического совета партии «Единая Россия» Пермского края на заседании 23 сентября принял решение о создании партийных фракций в Законодательном собрании региона и Пермской городской думе. Об этом сообщили в пресс-службе реготделения.

На пост руководителя фракции в Заксобрании была предложена кандидатура Юрия Борисовца, а в гордуме — Василия Кузнецова.

Окончательный численный и поимённый состав будет утверждаться на заседаниях фракций.

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