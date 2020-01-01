Елена Синица Четырёхполосное движение по ул. Карпинского откроют в конце следующей недели Подрядчик завершает ремонт участка от ул. Свиязева до ул. Советской Армии Поделиться Поделиться Твитнуть

ул. Карпинского

В конце следующей недели планируется запустить движение по четырём полосам на ул. Карпинского. Об этом в своём профиле в Instagram сообщил глава города Алексей Дёмкин.

По его словам, подрядчик завершает ремонт на участке от ул. Свиязева до ул. Советской Армии. Сейчас по чётной стороне укладывают верхний слой асфальта. Параллельно устраиваются наружное освещение, светофоры и тротуары.





Алексей Дёмкин отмечает, что расширение до четырёх полос позволит разгрузить дороги Индустриального района. Также это даст «задел на будущее».





В планах расширение участка от ул. Стахановской до шоссе Космонавтов и соединение с ул. Крисанова. Предполагается, что это позволит создать новые транспортные связи Индустриального и Дзержинского районов с центром города.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.