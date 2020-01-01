Олеся Максименко Новые случаи COVID-19 — в 29 муниципалитетах Пермского края В целом с начала пандемии в регионе выявлено 97780 жителей с коронавирусной инфекцией Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Наибольшее количество диагнозов COVID-19, как и ранее, поставлено в Перми — 238. На втором и третьем местах по количеству заразившихся — Лысьвенский и Чусовской округа — 61 и 26 заболевших соответственно.

В Куединском округе выявлено 16 новых случаев, в Березниках и Кишертском округе — по 13, в Пермском районе — 12, в Бардымском округе — 11, в Кунгуре — 10, в Суксунском округе — восемь, в Соликамском, Чердынском и Чернушинском округах — по семь, в Александровском и Добрянском округах и Кунгурском районе — по пять, в Ординском округе — три, в Гремячинском, Краснокамском и Очёрском округах — по два.

В Губахе, Кизеле, Чайковском, Большесосновском районе, Красновишерском, Осинском, Карагайском, Косинском и Юсьвинском округах — по одному заразившемуся.

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