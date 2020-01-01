Елена Синица
Решение о возвращении к учёбе в ПГНИУ ещё не принято
К обсуждению вопроса вернутся в пятницу
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Как сообщил ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников на встрече с журналистами, решение о возвращении к учебному процессу на данный момент ещё не принято.
Однако он добавил, что этот вопрос будет обсуждаться в пятницу, и вполне вероятно, что учёба возобновится уже на следующей неделе.
Напомним, ранее в ПГНИУ было принято решение отменить все очные занятия до 27 сентября.
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