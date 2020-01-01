Елена Синица Решение о возвращении к учёбе в ПГНИУ ещё не принято К обсуждению вопроса вернутся в пятницу Поделиться Поделиться Твитнуть

Как сообщил ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников на встрече с журналистами, решение о возвращении к учебному процессу на данный момент ещё не принято.

Однако он добавил, что этот вопрос будет обсуждаться в пятницу, и вполне вероятно, что учёба возобновится уже на следующей неделе.

Напомним, ранее в ПГНИУ было принято решение отменить все очные занятия до 27 сентября.

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