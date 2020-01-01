Анна Брюханова В пермском ТЦ «Гостиный двор» сработала учебная тревога Администрация проводила испытания пожарной сигнализации Поделиться Поделиться Твитнуть

В торговом центре «Гостиный двор» днём 22 сентября сработала система оповещения. Всех посетителей и сотрудников попросили немедленно покинуть помещения.

Как пояснила «Новому компаньону» представитель ТЦ, в здании проводилась учебная эвакуация. Она связана с проверкой работы системы пожаротушения.

Все сотрудники торгового центра уже вернулись на рабочие места.

В пресс-службе МЧС подтвердили, что тревожных вызовов к ним не поступало.

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