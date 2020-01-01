В Пермском крае выявлено 462 новых случая заражения COVID-19 За сутки скончались 29 пациентов с коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 462 новых случая заражения COVID-19: 44 человека госпитализированы, остальные проходят амбулаторное лечение на дому. За прошлый день выздоровели 477 пациентов, 29 скончались.

В числе новых инфицированных 172 пациента мужского пола, 290 — женского. Среди заболевших 36 детей, 176 человек в возрасте от 30 до 49 лет, 65 человек старше 65 лет.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 97 780.

В ковидных отделениях больниц продолжат лечение 3374 пациента, 161 из них подключён к аппаратам ИВЛ.

Доля свободного коечного фонда составляет 18,6%.

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