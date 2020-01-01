Анна Брюханова На должность главного архитектора Пермского края заявились три человека Заседание конкурсной комиссии назначено на 3 ноября Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Начался конкурс на должность главного архитектора Пермского края. Об этом на заседании краевого правительства 22 сентября сообщила министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Прикамья Лариса Ведерникова.

По словам министра, 13 сентября информация о проведении конкурса была размещена на сайте государственной гражданской службы Пермского края. Подать документы на участие можно в период с 14 сентября по 4 октября 2021 года.

На конкурсе будут оценивать профессиональные и личностно-деловые качества кандидатов. Участники также пройдут индивидуальное собеседование.

В состав конкурсной комиссии вошли сотрудники кадровой службы минимущества, представители ведомства, участники общественного совета при министерстве, а также эксперт по кадровым вопросам от ПГНИУ. Среди членов комиссии есть три эксперта в области градостроительства и архитектуры, в их числе главный архитектор Московской области и председатель совета главных архитекторов субъектов РФ и муниципальных образований Александр Кузьмин.

Заседание конкурсной комиссии назначено на 3 ноября. По данным на 22 сентября, на конкурс подано три заявки.

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