В Перми с 23 сентября меняются правила бесплатной пересадки на трёх автобусных маршрутах Изменения связаны с запуском электричек на перегоне Пермь I и Пермь II Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Перми с четверга, 23 сентября, на автобусах №2, №3 и №51 перестанет действовать правило бесплатной пересадки при предъявлении билета, приобретенного в Пермской пригородной компании. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Это связано с запуском движения электропоездов на участке железной дороги между станциями Пермь II и Левшино.

Теперь у пассажиров нет необходимости совершать пересадку на автобусы, чтобы продолжить поездку между ж/д станциями.

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