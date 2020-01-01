Андрей Стрельцов «Молот» добыл шестую победу в чемпионате ВХЛ Пермская хоккейная команда обыграла ангарский «Ермак» Поделиться Поделиться Твитнуть

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Третий выездной матч «Молот» провёл в Ангарске и одержал победу со счётом 6:3.

В третьем периоде гости вели со счётом 4:1, но «Ермак» сумел приблизиться вплотную — 4:3. Благодаря голам Руслана Шайхулова и Дениса Цыганова пермяки уверено выиграли с преимуществом в три шайбы. Также у «Молота» отличились Даниил Сероух, Иван Захарчук и дубль — на счету Алексея Шубина.

Пока в активе подопечных Альберта Данилова шесть побед и одно поражение в регулярном чемпионате.

Следующий матч «Молот» проведёт 23 сентября в Красноярске против местного «Сокола».

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