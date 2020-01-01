Олеся Максименко В Пермском крае выявлено 33 муниципалитета «с коронавирусом» Наибольшее количество заболевших — жители столицы региона Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки COVID-19 выявлен в 33 территориях Прикамья. По количеству заболевших лидируют Пермь, Осинский и Соликамский округа — 281, 22 и 18 инфицированных соответственно.

В Березниках коронавирус диагностирован у 15 жителей, в Чайковском — 14, в Пермском районе — 13, в Сивинском окурге — девяти, в Куединском — восьми, в Кунгуре, Октябрьском и Чернушинском округах заразилось по семь человек.

В Бардымском округе пять инфицированных, в Кизеле — четыре, в Губахе, Кунгурском муниципальном районе, Кочёвском и Кудымкарском округах — по три, в Кудымкаре, Добрянском, Нытвенском, Берёзовском, Гайнском, Еловском и Ординском округах — по два.

В Юсьвинском, Верещагинском, Ильинском, Лысьвенском, Оханском, Суксунском, Чердынском и Чусовском округах поставлено по одному диагнозу COVID-19.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.