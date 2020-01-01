Все работники ПГНИУ переведены на дистант до особого распоряжения Приказ ректора опубликован на сайте вуза Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во вторник, 21 сентября, ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников подписал приказ о переводе всех сотрудников Пермского государственного национального исследовательского университета на дистанционную работу до особого распоряжения. Документ опубликован на сайте вуза.

Исключения составляют сотрудники дежурных служб.

Ранее сообщалось, что в университете до конца текущей недели отменяются все очные занятия для студентов.





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