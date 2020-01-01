Юрий Трутнев выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в Пермском госуниверситете Полпред в ДФО призвал сделать всё, чтобы такие трагедии не повторялись Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в ПГНИУ:

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Это жестокий, не имеющий оправданий поступок, ставший большой бедой для всех нас. Нужно сделать всё возможное, чтобы такие трагедии не повторялись», — говорится в сообщении.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.