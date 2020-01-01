Бывший вице-премьер правительства Прикамья стал заместителем главы Сургута В мэрии Григорий Невоструев будет курировать сферу ЖКХ Поделиться Поделиться Твитнуть

Григорий Невоструев

Константин Долгановский

На пост заместителя главы Сургута назначен Григорий Невоструев, сообщает сайт мэрии.

В администрации Сургута Невоструев будет курировать департамент городского хозяйства и вновь созданный департамент имущественных и земельных отношений.

Напомним, в июле 2021 года Григорий Невоструев покинул пост зампреда правительства Пермского края. В Прикамье с августа 2020 года он курировал строительную сферу, координировал дорожно-транспортный и имущественный блоки.

До 2019 года Невоструев работал первым заместителем председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре.

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