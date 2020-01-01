В Пермском крае выявлено 457 новых случаев заражения COVID-19
За сутки скончались 28 пациентов с коронавирусом
По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 457 новых случаев заражения COVID-19: 62 человека госпитализированы, остальные проходят амбулаторное лечение под наблюдением врачей. За день выздоровел 451 человек, 28 скончались.
В числе новых инфицированных 170 пациентов мужского пола, 287 — женского. Среди заболевших 41 ребенок, 139 человек в возрасте от 30 до 49 лет, 70 человек старше 65 лет.
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 97 318.
В ковидных отделениях больниц продолжают лечение 3390 человек, 169 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
Доля свободного коечного фонда составляет 19,2%, сообщает ВЕТТА.
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