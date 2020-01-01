Елена Синица Проживающим в общежитиях ПГНИУ студентам предоставят бесплатное питание Мера поддержки касается студентов из общежитий на территории кампуса Поделиться Поделиться Твитнуть

ПГНИУ университет

Константин Долгановский

Для студентов, проживающих в общежитиях на территории кампуса ПГНИУ, организовано бесплатное питание. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Как пояснили «Новому компаньону» в университете, сейчас проживающих в общежитиях кампуса, не выпускают за пределы территории из-за следственных действий.





В связи с этим вуз организовал такую меру поддержки как бесплатное питание.





Бесплатное питание можно получить в столовой первого корпуса: завтрак с 9:00 до 10:00, обед с 12:00 до 13:00 (комплексный обед), ужин с 18:00 до 19:00.

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