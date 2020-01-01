Олеся Максименко В ПГНИУ появился временный мемориал погибшим во время чрезвычайного происшествия Территория университета закрыта для посещений Поделиться Поделиться Твитнуть

У пятого корпуса Пермского государственного национального исследовательского университета возник временный мемориал погибшим во время стрельбы в вузе утром 20 сентября.

Все неравнодушные жители Прикамья приносят ко входу в кампус цветы и зажигают свечи.

«Прошу всех, кто связан с родным вузом и неравнодушен к случившемуся, сплотиться и проявить чуткость, поддержать пострадавших. Почтить память погибших вы сможете перед входом в университет со стороны ул. Дзержинского, у ограды корпуса №5», — сказано в официальном обращении ректора ПГНИУ Дмитрия Красильникова на сайте университета.

21 сентября объявлен в Перми Днём траура.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.