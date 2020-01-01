Главы государств высказывают соболезнования родным и близким погибших в Перми Официальные заявления сделали главы Азербайджана, Армении, Киргизии, представители Германии и Великобритании Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Трагедия в Перми потрясла весь мир. Главы государств выражают соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в ПГНИУ 20 сентября.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил глубокие соболезнования в связи с трагедией в Пермском госуниверситете в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил письмо с соболезнованиями

«От имени всего армянского народа выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших и желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления», — цитату из письма приводит ТК Россия.

Президент Киргизии Садыр Жапаров выразил соболезнования от имени народа Киргизии и от себя лично семьям и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

«С глубоким прискорбием воспринял печальную весть о человеческих жертвах в результате вооруженного нападения на Пермский государственный национальный исследовательский университет», — говорится в телеграмме​​​.

Заместитель главы МИД Великобритании Венди Мортон также выразила соболезнования близким погибших при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

«Ужасные новости поступили сегодня из города Перми в России. Мои искренние соболезнования от лица Соединенного Королевства родным и близким погибших и пострадавших», — написала Мортон в Twitter.

Правительство Германии выразило соболезнования всем, кто пострадал во время стрельбы в Пермском государственном университете. Цитату официального представителя кабмина Штеффена Зайберта приводит ТАСС.

«Мы потрясены сообщениями о массовом убийстве в университете в Перми. Это ужасное преступление... Мы мысленно находимся с ними и теми, кто борется с преодолением последствий [происшедшего]», — подчеркнул Зайберт.

Дипломатическое представительство Индии в России, выражая свои соболезнования, отметило, что в Индии «шокированы ужасным нападением в университете». В посольстве желают скорейшего выздоровления пострадавшим, говорится в сообщении дипмиссии в Facebook. Помимо этого, дипломаты находятся на связи с индийскими студентами, обучающимися в этом вузе. Все они находятся в безопасности.

Президент Сербии Александр Вучич направил соболезнования руководству России в связи с трагическими событиями в Перми, сообщила администрация главы государства. Вучич отметил, что его «исключительно потрясла весть о трагедии» и что он не находит слов утешения для семей погибших. «Граждане Сербии разделяют боль с народом РФ и семьями жертв», говорится в сообщении.

20 сентября в Перми 18-летний студент университета открыл стрельбу, убив шестерых. При задержании он оказал сопротивление и был ранен. Возбуждено уголовное дело.

Вторник, 21 сентября, объявлен в Перми траурным днём.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.