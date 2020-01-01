«Единая Россия» подвела предварительные итоги выборов в Прикамье Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Секретарь регионального отделения «Единой России» Вячеслав Григорьев подвёл промежуточные итоги трёхдневного голосования для партии в Прикамье

«Мы прошли главное политическое событие 2021 года — многоуровневые выборы в Госдуму РФ, Законодательное Собрание региона, Пермскую городскую Думу и выборы в ОМСУ. Подготовку мы начали в ноябре 2020 года — тогда ещё к предварительному голосованию «Единой России», которые прошли в мае текущего года. И результаты выборов позволяют мне с уверенностью говорить о том, что процедура (предварительное голосование — прим.), которую использует только наша партия, себя оправдывает», — сообщил Вячеслав Григорьев.

По результатам выборов в Госдуму на данный момент «Единая Россия» в Пермском крае набирает 33,7% голосов. При этом кандидаты от «Единой России» побеждают по всем четырём одномандатным округам. Это Игорь Шубин, Роман Водянов, Дмитрий Скриванов и Ирина Ивенских, набравшие большинство голосов избирателей и на предварительном голосовании. И один мандат «Единая Россия» получает по спискам.

Что касается выборов в Законодательное Собрание Пермского края, по партийным спискам «Единая Россия» получает 13 мандатов, набрав 33,2% голосов. В одномандатных округах на выборах в краевой парламент предварительно места получают 27 из 28 выдвинутых от партии кандидатов.

«Фактически мы сохраняем позиции 2016 года. В нынешней политической ситуации, в условиях высочайшей конкуренции считаем, что это очень достойный результат. Поскольку мы один из немногих регионов, где в выборах участвовали десять партий, условия по конкурентности, легитимности, прозрачности выборов в Пермском крае были соблюдены на 100 процентов», — считает Вячеслав Григорьев.

Традиционно сильной была борьба в Пермскую городскую Думу. По партийным спискам «Единая Россия» претендует на шесть мандатов, набрав 29,3% голосов. По предварительным данным, депутатами гордумы по одномандатным округам могут стать 19 кандидатов от «Единой России» из 22-х.

Также, по словам Вячеслава Григорьева, лидирующие позиции партия удерживает на выборах в органы местного самоуправления Соликамска (19 из 28 мандатов), Кудымкара (8 из 15) и Большой Сосновы (7 из 15).

«Пермский край традиционно отличается политической активностью, он всегда был таким. На выборах 2021 года в Прикамье были представлены все заявившиеся партии, и это ещё раз говорит о том, что демократические процессы совершенствуются, и наш регион здесь впереди. Наша задача — дать людям возможность выбора. И в конкурентной борьбе «Единая Россия» доказала свою состоятельность. Мы уверенно набираем большинство. И хочу вновь поблагодарить наших избирателей за доверие», — резюмировал Вячеслав Григорьев.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.