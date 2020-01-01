Анна Брюханова
Минтербез опроверг информацию о стрельбе в других учебных заведениях Прикамья
Сведения о нападениях в торговых центрах также являются фейковыми
Министерство территориальной безопасности Пермского края опровергло сообщения о стрельбе в торговых центрах и учебных заведениях Перми в понедельник, 20 сентября.
Ранее пользователи соцсетей распространили информацию о нападениях в Пермском политехническом университете, музыкальном колледже, а также у ЦУМа, ТЦ «Кит» в Мотовилихе и Центрального рынка. Ни одно из этих сообщений не подтвердилось.
В ведомстве просят горожан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам.
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