Анна Брюханова Минтербез опроверг информацию о стрельбе в других учебных заведениях Прикамья Сведения о нападениях в торговых центрах также являются фейковыми Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министерство территориальной безопасности Пермского края опровергло сообщения о стрельбе в торговых центрах и учебных заведениях Перми в понедельник, 20 сентября.

Ранее пользователи соцсетей распространили информацию о нападениях в Пермском политехническом университете, музыкальном колледже, а также у ЦУМа, ТЦ «Кит» в Мотовилихе и Центрального рынка. Ни одно из этих сообщений не подтвердилось.

В ведомстве просят горожан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам.

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