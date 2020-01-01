Мария Сыропятова Для пострадавших во время стрельбы в ПГНИУ нужна кровь Пермская станция переливания крови продлила работу до 18:00 Поделиться Поделиться Твитнуть

Приём крови от доноров для пострадавших при стрельбе в Пермском государственном университете сегодня, 20 сентября, продлён до 16:00. Доноров принимает Пермская станция переливания крови.

Завтра, 21 сентября, кровь от доноров будут принимать с 8:00 до 15:00.

Выезд мобильного комплекса на ул. Куйбышева, 140, запланированный ранее на 21 и 22 сентября, отменен. Выездная бригада будет вести прием дополнительно на ул. Лебедева, 54.

Помочь пострадавшим в ЧП в ПГНИУ, нуждающимся в донорской крови, может любой желающий. Среди требований к донорам: возраст от 18 лет; масса тела более 50 килограмм; хорошее самочувствие и отсутствие симптомов ОРВИ; отсутствие ВИЧ, гепатитов В и С.

Для сдачи крови необходимо:

1. Накануне визита на станцию переливания крови пообедать или позавтракать с соблюдением диеты, натощак кровь сдавать не нужно.

2. Не забыть с собой паспорт (оригинал).

Дополнительные противопоказания к донорству крови можно узнать на сайте Пермской краевой станции переливания, тел. 282-53-21.

При записи на сдачу крови за день можно позвонить по телефону 7 (342) 282-53-21. Звоните с 13:30 до 14:30.

















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