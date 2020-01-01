Мария Сыропятова Путин выразил соболезнования родным и близких погибшим при стрельбе в ПГНИУ В Пермь направлены руководители федеральных ведомств Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и погибших в ПГНИУ. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова президенту России доложили о трагедии в Перми.

По поручению Президента России в Пермь направлены руководители федеральных ведомств: министр здравоохранения Михаил Мурашко и министр высшего образования Валерий Фальков.

Также в Пермский край в связи со стрельбой в Пермском государственном университете направлен заместитель прокурора Российской Федерации, а также следователи-криминалисты главного управления криминалистики Следственного комитета России.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.