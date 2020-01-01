Андрей Стрельцов ФК «Звезда» объявил о подписании контракта с новым наставником команды Им стал известный специалист Валерий Петраков Поделиться Поделиться Твитнуть

ФК «Звезда» объявил о подписании контракта с 63-летним Валерием Петраковым. Пост главного тренера, напомним, освободился 7 сентября, когда было объявлено о расставании с Константином Парамоновым, который руководил командой с лета 2021 года.

Валерий Петраков — известный советский футболист, мастер спорта международного класса. Специалист с 1997 по 2001 год работал в тренерском штабе московского «Торпедо». Футбольный клуб «Томь» под его руководством в 2006 году завоевала 8-е место в Премьер-лиге — лучший результат в истории клуба. Специалист возглавлял клубы РПЛ «Москва» и ФК «Ростов».

Петраков в качестве наставника команд работал в «Алания» (Владикавказ), «Динамо» (Брянск), «Химки», «Луч» (Владивосток).

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