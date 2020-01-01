ФК «Звезда» расторг договор с главным тренером Константином Парамоновым Пост наставника команды займёт Максим Гавриш Поделиться Поделиться Твитнуть

Во вторник, 7 сентября, по обоюдному согласию сторон принято решение о расторжении контракта между ФК «Звезда» и главным тренером Константином Парамоновым. Об этом сообщил генеральный директор клуба Антон Клепиков.

Исполнять обязанности главного тренера команды будет Максим Гавриш.

«Я благодарен Константину Валентиновичу за огромный вклад в развитие пермского футбола и нашего клуба», — сообщил Клепиков. — За то время, что он руководил командой, многие перспективные местные игроки получили шанс проявить себя на профессиональном уровне».

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