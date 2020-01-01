В Перми введены в эксплуатацию два 26-этажных многоквартирных дома Общая площадь объектов составляет почти 45 тыс. кв. м Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В департаменте градостроительства и архитектуры администрации Перми подписаны разрешительные документы на ввод в эксплуатацию двух новых высотных жилых домов.

Первый 26-ти этажный дом по ул. Вильгельма де Геннина, 3 общей площадью 21,6 тыс. кв. м насчитывает 217 квартир. Застройщик — ООО «Специализированный застройщик «Арсенал 13 Сатурн-Р».

Застройщиком другого 26-этажного здания по ул. Строителей, 18а стало ООО «Специализированный застройщик «Авангард». Общая площадь объекта 23 тыс. кв. м. Количество квартир в доме — 273.

Напомним, в 2021 году в Перми должны ввести в эксплуатацию не менее 550 тыс. кв. м жилья.

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