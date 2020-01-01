В Перми за сутки заболели коронавирусом 230 человек Всего новые случаи заражения COVID-19 обнаружены у жителей 27 территорий Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По результатам исследований Роспотребнадзора за сутки, новые заболевшие обнаружены в 27 территориях Прикамья.

В Перми выявлено 230 жителей с COVID-19. На втором месте по заболеваемости Лысьвенский округ - 39 инфицированных. Замыкает тройку Березники, там заболело 38 жителей.

В Осинском округе коронавирус диагностирован у 28 прикамцев, в Соликамском округе – у 26, в Красновишерском округе выявлено 17 заболевших, в Пермском районе и Чайковском округе – по 13 инфицированных.

Всего в Пермском крае выявлено 96405 заболевших.

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