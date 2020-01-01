В Пермском крае на этой неделе потеплеет до +16 градусов
Самым тёплым днём станет пятница
В Пермском крае в ближайшие дни ожидается потепление. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на проект «Метеоролог и я».
В понедельник, 20 сентября, Прикамье ещё останется под влиянием арктического воздуха. Максимальная температура днём не превысит +8 градусов.
В ночь на вторник ожидаются заморозки до -4 градусов, однако днём 21 сентября заток арктического воздуха прекратится, из-за чего потеплеет до +11 градусов.
В среду характер погоды существенно не изменится, а в четверг впервые за неделю дневная температура по югу края повысится до +15.
Пятница станет самым теплым днём на неделе. Потеплеет до +11…+16 градусов.
В воскресенье в северных и западных районах начнётся очередное похолодание.
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