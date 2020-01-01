Выборы — 2021: фоторепортаж Избирателей на участки пришло больше, чем на аналогичные выборы пять лет назад Поделиться Поделиться Твитнуть

Выборы — 2021

Константин Долгановский

Явка на выборах 2021 года в Пермском крае оказалась выше, чем пять лет назад. По предварительным данным, 17—19 сентября на участки пришли около 39% избирателей.

На аналогичных выборах в 2016 году итоговая явка составила 35,2%. В 2018 году на президентских выборах в Прикамье проголосовали 66,4% избирателей. В выборах губернатора в 2017 году участвовали 42,5% избирателей, в 2020 году — 35,7%





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