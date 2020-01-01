Дмитрий Фёдоров победил Дениса Ушакова на выборах в Пермскую гордуму Краевые власти в этом округе делали ставку на Ушакова Поделиться Поделиться Твитнуть

По итогам обработки примерно 80% бюллютеней, депутатом в округе №20 в Пермской городской думе станет действующий депутат, бывший секретарь Свердловского отделения «Единой России» Дмитрий Фёдоров. В этих выборах он принимал участие от «Справедливой России». На втором месте — самовыдвиженец, депутат гордумы Денис Ушаков. У Фёдорова на данный момент 35, 81% голосов, у Ушакова — 26, 13%. На третьем месте коммунист Марат Галимуллин (18,11%).





Напомним, Дмитрий Фёдоров на этих выборах 2021 считался оппозиционным кандидатом. По мнению источников, его выдвижение от «Единой России» было заблокировано якобы на уровне полпредства. В противовес ему краевые власти оказывали поддержку Денису Ушакову, который представлял Свердловский район в гордуме ранее.











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