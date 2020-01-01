«Новые люди» опережают ЛДПР на выборах в Пермскую гордуму «Единая Россия» пока показывает меньший результат, чем в 2016 году Поделиться Поделиться Твитнуть

По результатам обработки примерно 90% бюллетеней на выборах в Пермскую городскую думу по партийным спискам «Единая Россия» набрала 29,81% голосов. У КПРФ — 19,38%, у «Справедливой России — За правду» — 11,71%. На четвёртом месте — «Новые люди». Они набрали 11,44% голосов. Следом идут ЛДПР (8,18%).

У «Партии пенсионеров» — 4,24%, у «Коммунистов России» — 4,41%, у «Яблока» — 3,11%. «Зелёная альтернатива» набрала — 1,8%, «Родина» — 0,91%. Эти партии не прошли пяти процентный барьер и в думу не проходят.

На выборах в 2016 году «Единая Россия» набрала 39,57% голосов. Ещё 17,21% было у КПРФ, 13,81% — у ЛДПР, 13,33% — у «Справедливой России», 7,11% — у «Яблока», 3,66% — у «Партия роста».

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