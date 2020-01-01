На выборах в Пермском крае самая низкая явка зафиксирована в Перми Всего в краевой столице на 18:00 проголосовали 30,77% избирателей Поделиться Поделиться Твитнуть

Средняя явка избирателей по Пермскому краю по состоянию на 18:00 составляет 36,03 % или 715 950 человек, сообщает крайизбирком.

Наибольшая активность избирателей наблюдалась в Бардымском, Большесосновском и Уинский муниципальных округах (57,73%, 55,62%, 49,16% соответственно). Меньше всего голосовавших было в Краснокамском городском округе (33,76%), в Александровском муниципальном округе (32,10%) и Перми (30,77%).

В краевой столице всего проголосовали 238 492 человек.Самая высокая явка — в Ленинском (36,59%), Орджоникидзевском (31,40%) и Кировском (31,06%) районах.

Явка в Мотовилихинском районе составила 31,03% избирателей, в Свердловском — 30,29%, в Индустриальном — 29,80%, в Дзержинском районе 29,51%.

Следующие данные о явке избирателей будут только после завершения процедуры подсчёта голосов.

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