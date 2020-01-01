Елена Синица В Пермском крае выявлено 455 новых случаев заражения COVID-19 Умерло ещё 27 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 455 новых случаев заражения COVID-19. При этом 70 человек лечатся в больницах, 385 — на дому, под наблюдением врачей.

В числе новых инфицированных 165 пациентов мужского пола, 290 — женского. Также среди заболевших 40 детей. В возрасте от 15 до 29 лет заболело 54 человека, от 30 до 49 лет — 166 человек, 133 в возрасте 50-64 и 62 человека старше 65 лет. Круг контактировавших лиц определён.





Общее число случаев заражения в Пермском крае достигло 96 405.





В больницах сейчас находится 3131 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 163 человека.





Доля свободного коечного фонда от фактически развёрнутого составляет 19,4%.





За эти же сутки выздоровело 387 человек, умерло — 27.

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