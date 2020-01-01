Елена Синица На следующей неделе в Перми без холодной воды останутся 58 домов Это связано с проведением плановых и аварийно-восстановительных работ Поделиться Поделиться Твитнуть

Как сообщает «Новогор-Прикамье», на следующей неделе в части домов Перми планируется отключение холодного водоснабжения. Это связано с проведением планово-ремонтных и аварийно-восстановительных работ.

Так, 21 сентября с 14:00 до 19:00 холодной воды не будет по адресам:





— ул.Гагарина, 10, 23, 25, 27, 27А;





— ул.Степана Разина, 75, 77, 79.





Также 22 сентября с 09:00 до 19:00 отключат холодную воду в домах на:





— ул.Малкова, 17, 18, 24, 24А, 26, 26/1;





— ул.Рабочая, 15, 19/1, 21, 23, 25.





Помимо этого, плановые работы 24 сентября с 09:00 до 19:00 пройдут по адресам:





— ул.Екатерининская, 198, 200, 202;





— ул.Крисанова, 23, 25, 39А;





— ул.Ленина, 88, 88А, 90, 92;





— ул.Пермская, 195, 224, 226, 228.





Аварийно-восстановительные работы проведут 25 сентября 09:00 до 16:00 по адресам:





— ул.Вильямса, 44, 71, 73, 75, 77;





—ул.Коспашская, 12, 5, 7, 9;





—ул.Маршала Толбухина, 38, 40, 42, 44, 46;





—ул.Усадебная, 1А, 2, 4, 55, 6.





Кроме этого, 25 сентября с 09:30 до 19:30 без холодного водоснабжения останутся дома на:





— Василия Васильева, 1;





— ул.Гусарова, 20, 22, 22А, 24, 26.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.