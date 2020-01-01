В Перми пройдёт концерт-шоу марширующих оркестров Поделиться Поделиться Твитнуть

Андрей Чунтомов

В Пермь приехали оркестры со всей России на фестиваль военных и духовых оркестров «Фанфары Прикамья», посвящённый 300-летию города. На территории Завода Шпагина 17 и 18 сентября прошли выступления оркестров-участников фестиваля.

«Фестиваль вновь собирает яркие творческие коллективы России на Пермской земле. Лучшие духовые оркестры отметили высокую организацию, шикарные условия выступления и большой интерес нашей публики. А главное, сегодня выступили и три детских оркестра. Мы очень рады, что у нас растет смена», — рассказал Евгений Тверетинов, главный дирижер и художественный руководитель Пермского губернского оркестра.





Сегодня, третий и заключительный день фестиваля, который пройдет в формате феерического концерта-шоу марширующих оркестров в Манеже спортивного комплекса им. В.П. Сухарева.





Начало в 17:00, билеты в городских зрелищных кассах. Для тех, кто не сможет посетить шоу, организована прямая трансляция на ТК «Ветта».





Напомним, сегодня вечером свои концертные программы и программы дефиле представят оркестры из Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Асбеста, Белгорода и Перми.





Не пропустите самое зрелищное шоу сентября!

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