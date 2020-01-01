Андрей Стрельцов
«Парма» проиграла «Прометею»
Пермский баскетбольный клуб не смог выти в основную сетку лиги чемпионов ФИБА
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«Парма» в финале квалификационного раунда баскетбольной Лиги чемпионов уступила украинскому клубу «Прометей» всего два очка. Встреча завершилась победой «Прометея» 67:65.
Самым метким в составе «Пармы» оказался Евгений Воронов. На его счету 15 очков.
Теперь, согласно регламенту, команда, проигравшая в финале квалификационного раунда, получит возможность в этом сезоне сыграть в Кубке ФИБА. Этим клубом оказалась пермская «Парма».
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