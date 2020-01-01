Андрей Стрельцов «Парма» проиграла «Прометею» Пермский баскетбольный клуб не смог выти в основную сетку лиги чемпионов ФИБА Поделиться Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

«Парма» в финале квалификационного раунда баскетбольной Лиги чемпионов уступила украинскому клубу «Прометей» всего два очка. Встреча завершилась победой «Прометея» 67:65.

Самым метким в составе «Пармы» оказался Евгений Воронов. На его счету 15 очков.





Теперь, согласно регламенту, команда, проигравшая в финале квалификационного раунда, получит возможность в этом сезоне сыграть в Кубке ФИБА. Этим клубом оказалась пермская «Парма».

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